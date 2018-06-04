РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В центре Подольска большое дерево упало и накрыло сразу пять легковых машин, владельцы остались живы, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Инцидент произошел 3 июня.

«В воскресенье вечером (3 июня – ред.) на улице Кирова возле пятиэтажного дома №55 упало дерево и накрыло пять легковых машин. Владельцы авто и находящиеся рядом люди не пострадали», – сказал свидетель.

Диспетчер управляющей компании дома «ЖПЭТ-2» рассказал, что падении ему ничего неизвестно, но сотрудники обязательно проверят информацию и уберут упавшее дерево.