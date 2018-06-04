РИАМО - 4 июн. В городе Московский в эксплуатацию ввели два детских сада, каждый из которых готов принять по 350 воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Садики расположены в микрорайоне «Первый Московский город Парк» поблизости друг от друга. Они смогут принять 700 малышей. Строительство велось с 2016 года параллельно с возведением логистического центра во Внукове и школы в Московском, работы завершены раньше срока», – говорится в сообщении.

В каждом из детсадов площадью по 5,75 тысячи квадратных метров разместятся по 14 групп для 350 воспитанников. Просторные спальни и игровые максимально приспособлены для отдыха и занятий.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сказал, что строители обязались завершить в августе строительство школы на 775 учащихся в городе.

Школа будет представлять собой здание площадью 13,1 тысячи квадратных метров, состоящее из двух трехэтажных монолитных блоков с переходом между ними. В ней предусмотрены классы для изучения иностранных языков, лингвистическая лаборатория, кабинеты информатики и интернет-клуб, комнаты труда, моделирования и технической игрушки.

Также будет построено два спортзала, актовый зал на 465 человек, библиотека и медиатека. Она будет включать компьютерный центр на 13 компьютеров и издательский центр, оснащенный компьютером и оборудованием для переплета. Школа должна начать обучение с 1 сентября этого года.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина главным вектором развития новых территорий является комплексность и комфортная среда проживания. Создание современной социальной, дорожной, транспортной инфраструктуры идет в новой Москве полномасштабно», – подчеркнул Жидкин.