РИАМО - 4 июн. Подмосковные школьники завоевали серебро в младшей категории межрегионального футбольного турнира для детей с ментальными нарушениями, который проходил в День защиты детей в столице, сообщил президент Специальной олимпиады России, депутат Госдумы Юрий Смирнов.

В той же категории столичные школьники завоевали первое место.

«В этой возрастной категории серебро взяли школьники Московской области, а бронзовые медали достались Ивановской области. По результатам футбольного турнира первое, второе и третье место в возрастной категории постарше взяли команды школьников из Смоленска, Санкт-Петербурга и Владимира соответственно», – сказал Смирнов.

Он отметил, что межрегиональный турнир по футболу Специальной олимпиады России проводится в третий раз, и выразил уверенность, что эта традиция продолжится.

«Ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов – они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели и идут к ним», – отметил Смирнов.

Первого июня на стадионе «Сокол» в Москве состоялся межрегиональный футбольный турнир с участием детей с ментальными нарушениями. В спортивном празднике по традиции приняли участие дети из разных регионов России: Владимирской, Ивановской, Калининградской, Смоленской, Московской областей и команды города Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы приурочили это спортивное событие ко Дню защиты детей и предстоящему чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня. В программу турнира также вошли мастер-классы по юнифайд-футболу для самых молодых атлетов.

Запоминающимся событием праздника было выступление юнифайд команды чирлидеров из города Смоленска, победителей международного турнира «Яркие! Майские! Твои!». В течение всего дня на мероприятии работала полевая кухня.