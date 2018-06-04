РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В понедельник на оперативном совещании в администрации председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков вручил главе муниципалитета Владимиру Ружицкому боксерские перчатки с автографом Александра Поветкина, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин 31 мая в городском округе Люберцы на улице Кирова, дом №34 торжественно открыл новый зал клуба единоборств «Р.О.Д.Ъ.». Здесь будут проводиться тренировки для детей и взрослых по следующим видам спорта: бокс, смешанные единоборства (ММА), тайский бокс, грэпплинг (борьба), бразильское джиу-джитсу (борьба) и кроссфит (скоростно-силовая подготовка). В этом клубе тренировки детей будут осуществляться бесплатно.

«Спасибо Александру Поветкину за такой подарок и за содействие открытии спортивного клуба в Люберцах. Мы всегда рады видеть прославленного чемпиона в нашем городе. Надеемся, он станет постоянным гостем и примером для подражания юным спортсменам городского округа». – сказал Ружицкий.