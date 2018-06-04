РИАМО – 4 июня. Трансляции чемпионата мира по футболу планируют смотреть 52% населения страны, при этом многие ожидают победы российской сборной, пишет в понедельник газета «Известия».

«Для большинства болельщиков ЧМ самое главное — победа российской сборной (57%), а потом уже красивый футбол (37%), выяснили социологи «Левада-центра» в ходе опроса. Смотреть трансляции планируют 52% населения, при этом мужчин среди них в два раза больше, чем женщин», – говорится в материале.

Кто станет чемпионом, половина респондентов затруднилась ответить. Но среди тех, кто готов сделать прогноз, чаще всего ставили на Россию (14%), Германию (13%) и Бразилию (12%). Гораздо меньше шансов, по мнению респондентов, у Испании (5%), Аргентины и Португалии (по 2%).

Гендерные различия сказались и на мнении граждан относительно трат России на проведение мундиаля. Среди мужчин оправданными их считают 63%, а среди женщин – всего 44%.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».