РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Синхронистки из Королева завоевали шесть золотых медалей в открытом республиканском турнире по синхронному плаванию «Евпатория Open» в Крыму, сообщила тренер спортивной школы олимпийского резерва «Королев» Анна Насекина.

На турнир «Евпатория Open» приехали более 500 синхронисток из разных уголков России, а также Казахстана. Команду Королева в Крыму представляли 28 спортсменок, воспитанниц школы чемпионки мира и Европы Анны Насекиной.

«Шесть золотых, две серебряных и две бронзовых медали завоевала команда подмосковного Королева в Открытом республиканском турнире по синхронному плаванию «Евпатория Open». Две золотых награды на счету Лилии Бахтизиной, выступавшей в возрастной категории 12 лет и младше. Младшая сестра Лилии – Ирина также обогатила копилку наград команды. Вместе с подругой по команде Арийж Амензиз она завоевала золото в состязаниях дуэтов среди спортсменок 8 лет и младше. Самой юной спортсменкой подмосковного Королева, которой удалось взойти на высшую ступень пьедестала почета «Евпатория Open» стала 7-летняя Александра Потатуева. Также золото в копилку команды внесла Марина Добрынина, набрав больше всех баллов за фигуры обязательной программы – балетная нога, барракуда, квадрат и креветка. Шестую по счету медаль высшей пробы для команды Королева завоевала Софья Бусарова. Ей не было равных в соревнованиях солисток 13-15 лет», – сказала Насекина.

Также представительницы Королева завоевали две серебряные и бронзовые медали, а Софья Бусарова смогла выполнить разряд кандидата в мастера спорта.

Спортсменки, привыкшие выполнять программы в закрытых бассейнах при искусственном освещении, в Крыму работали под слепящими лучами солнца и порывистом ветре. Можно с уверенностью сказать, что они достойно справились со всеми испытаниями.