РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании в администрации попросил жителей фиксировать с помощью телефона происшествия и высылать фото и видео в полицию, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«У всех сейчас есть мобильные устройства, в которых есть фотоаппараты, видеокамеры. Каждый житель может фиксировать происшествия на телефон и присылать в полицию для более оперативного реагирования», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что поддержать правопорядок на территории можно только общими усилиями. К этому должны привлекаться жители, дружинники, управляющие компании горокруга.