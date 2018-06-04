РИАМО - 4 июн. Группа компаний «Основа» начинает возведение жилого комплекса «Гоголь парк» рядом со строящейся станцией метро «Лухмановская» в подмосковных Люберцах, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Общая площадь проекта составит 52 тысячи квадратных метров, из них 33,6 тысячи квадратных метров – жилье. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 миллиарда рублей», – сказал газете управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Эксперты считают, что компании удалось найти хорошую площадку около метро, поэтому решено развивать проект на этой территории.

По словам председателя совета директоров «Бест-новостроя» Ирины Доброхотовой, земля в Подмосковье дешевле, а наличие участка на границе с Москвой, при этом рядом со станцией метро, дает потенциальным покупателям возможность пользоваться развитой столичной инфраструктурой. В качестве примера аналогичных проектов она привела жилые комплексы «Спутник» девелопера «Самолет девелопмент» и «Митино-парк» группы ПИК.

По мнению ведущего аналитика ЦИАН Александра Пыпина, Люберцы пользуются спросом у покупателей – там ежегодно продается около 7 тысяч квартир.

«Это один из немногих районов области (Московской – ред.), где застройщики продолжают активно строить новые проекты, в том числе и из-за наличия станций метро», – подчеркнул Пыпин.

«Гоголь парку», по его словам, придется конкурировать с такими объектами, как «Влюберцы» (девелопер – Строительно-инвестиционная компания), «Люберцы 2018» («Самолет девелопмент»), «Карамельный» (СК «Ареал») и другими.