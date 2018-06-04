РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что фестиваль искусств П.И. Чайковского, который пройдет в Клину 5-11 июня, привлекает много внимания, он также поблагодарил дирижера Юрия Башмета, пианиста Дениса Мацуева и актрису Чулпан Хаматову, которые примут участие в мероприятии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании рассматривались вопросы, связанные с благоустройством дворов, поддержанием чистоты и порядка в подъездах, своевременным вывозом мусора. В ходе встречи глава региона напомнил, что на этой неделе в Клину открывается IV Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского.

«Фестиваль привлекает большое внимание. Могу сказать, что уже билеты распроданы, и я очень надеюсь, что и в этот раз мы проведем его на высоком уровне. Хочу поблагодарить всех наших звезд – Юрия Башмета, Дениса Мацуева, Чулпан Хаматову и тех, кто будет выступать на сцене в эти дни. Фестиваль пройдет с 5 по 11 июня. Надеюсь, он принесет много доброго, интересного, много творчества», – сказал Воробьев.

Четвертый международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет в Клину с 5 по 11 июня. В этом году фестиваль станет частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля станут днями Франции.

В этом году на фестивале выступят как постоянные участники – Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Юрий Башмет, так и новые. В частности, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народный артист РФ Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.

Впервые в программе фестиваля – знаменитый французский пианист Франсуа Дюмон, ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова.