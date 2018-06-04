РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Управляющая компания «Жилкомплекс» из подмосковного Королева завершила ремонт кровельного покрытия многоквартирных домов общей площадью порядка 280 квадратных метров, сообщается в аккаунте управляющей компании в Instagram.

Ремонт коснулся кровли многоквартирных домов в микрорайонах Первомайский и Текстильщик.

«Управляющей компанией «Жилкомплекс» произведен частичный ремонт кровельного покрытия на площади 280 квадратных метров по адресам: микрорайон Первомайский, улица Учительская дом 5, улица Октябрьская дом 6; микрорайон Текстильщик, улица Молодежная дома №№ 2, 5», – говорится в сообщении.

Подобные работы проводятся в целях надлежащего обслуживания общего имущества многоквартирного дома и предупреждения протечек кровли.