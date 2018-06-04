РИАМО - 4 июн. В понедельник вечером в Подмосковье и Москве прогнозируются грозы и ливень, ожидается усиление ветра, сообщается на сайте «Метеовести».

«Большую часть дня в Московском регионе сохранится по-летнему теплая и комфортная погода. Только после 21:00-22:00 часов с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада в небе начнут собираться грозовые облака, сопровождаемые интенсивными ливнями», - говорится в сообщении.

Днем в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, вечером кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 24-26 градусов, по области плюс 22-27. Ветер будет западным - 5-10 метров в секунду, при грозе - порывистым. Относительная влажность составит около 66%.

За минувшие сутки на метеостанции ВДНХ осадки не зафиксированы. Минимальная ночная температура воздуха в Москве ночью была плюс 15,2 градуса, разброс температур по региону составил от плюс 11,6 до плюс 16,5 градусов.