РИАМО - 4 июн. Департамент транспорта Москвы составил список мест и улиц, где столичные водители чаще всего нарушают правила парковки, в десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту «Внуково» и станции метро «Черкизовская», сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, для анализа были выбраны данные за период с марта по май 2018 года.

«Например, у ТЦ «Цветной» из-под запрещающих остановку знаков инспекторы МАДИ отправили на спецстоянку 764 машины. Большое количество нарушений парковки зафиксировано также у ряда столичных ресторанов и бутиков», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что в десятку мест с наибольшим количеством нарушений вошли улицы, прилегающие к аэропорту «Внуково» и станции метро «Черкизовская». Также большое число машин, оставленных на тротуарах, фиксировали у станции метро «Беляево», откуда по решению сотрудников ГИБДД задержали и переместили на спецстоянки 401 автомобиль.

«Парковка на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками создает аварийные ситуации как для пешеходов, так и для других автомобилистов. Призываем водителей парковаться только в специально предназначенных для этого местах», – подчеркнул заммэра.