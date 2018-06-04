РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. В ночь на понедельник в микрорайоне Салтыковка Балашихи произошел пожар в сарае, пожарным удалось ликвидировать возгорание, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Четвертого июня 2018 года в 1:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Северная, дом 10», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 3:00. В тушении были задействованы 19 человек и пять единиц техники.