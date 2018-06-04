РИАМО - 4 июн. Московская областная таможня усиленно проверяет ввозимые товары, чтобы выявить контрафактную продукцию с официальной символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщил в интервью РИАМО первый заместитель начальника Московской областной таможни полковник таможенной службы Александр Дуров.

«В соответствии с поручениями Федеральной таможенной службы нами усилен контроль за совершением таможенных операций в отношении товаров с официальной символикой чемпионата мира по футболу», - сказал Дуров.

Он добавил, что на сегодняшний день Московская областная таможня не зафиксировала ни одного факта ввоза контрафактной продукции с товарным знаком FIFA.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.

В Подмосковье единственным официальным производителем сувениров с символикой чемпионата мира по футболу стал Дулевский фарфоровый завод. Он выпускает фигурки талисмана мундиаля - волка Забиваки, а также чайники, чайные пары, тарелки и самовары с символикой чемпионата.

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