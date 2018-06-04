РИАМО - 4 июня. Измерительная станция установила в ночь на понедельник превышение предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.) сероводорода в районе Печатники на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

«По данным наблюдений, ближе к полуночи на улице Гурьянова было зафиксировано 2,46 ПДК м.р. вредного вещества», – говорится в сообщении.

Как напоминается в материале, в ночь на 2 июня допустимая концентрация сероводорода на улице Гурьянова превышала норму в 2,95 раза.

Самое высокое содержание сероводорода в московском воздухе в 2018 году было зафиксировано 21 марта в районе Косино-Ухтомский на улице Лухмановская – 8 ПДК м.р.

Что делать, если в воздухе запах сероводорода >>