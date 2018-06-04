РИАМО - 4 июн. В Подмосковье и Москве 5 июня может выпасть до шести миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы в июне, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Осадков выпадет не так много, потому что у нас остается влияние антициклона. Через нас пройдет только фронт циклона, поэтому пока, по расчетам, получается во вторник от двух до шести миллиметров осадков», - сказал Цыганков.

Он добавил, что норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«По прогнозу получается, что в ночь с понедельника на вторник пройдут основные осадки. Также осадки ожидаются в среду, четверг, пятницу - там местами небольшой дождь», - добавил Цыганков.

Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня в понедельник в Московском регионе также ожидается дождь.