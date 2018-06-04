РИАМО - 4 июн. Новый физкультурно-оздоровительный центр построят для москвичей на северо-западе столицы, он будет открыт для всех желающих, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На стадионе «Красный Октябрь» в СЗАО появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будут игровой и тренажерный залы, взрослый и детский бассейны. Комплекс будет открыт для всех желающих», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра города, власти Москвы согласовали проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Тушинской улице недалеко от стадиона «Красный Октябрь». Объект планируют возвести к 2020 году.

Всего за три года в столице планируется построить 51 спортивный объект.