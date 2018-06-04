РИАМО - 4 июн. Чаще всего контрафактная продукция попадает на территорию Московской области из Китая, сообщил в интервью РИАМО первый заместитель начальника Московской областной таможни полковник таможенной службы Александр Дуров.

«Стоит отметить, что каналы ввоза контрафактных товаров могут быть организованы из различных государств, при этом наиболее часто такие товары к нам поступают из КНР», - сказал Дуров.

Он отметил, что с начала 2018 года в ходе таможенного контроля было выявлено порядка 200 тысяч единиц контрафактных товаров. Возбуждено 11 административных дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. При этом за весь 2017 год сотрудники Московской областной таможни задержали порядка 250 тысяч единиц контрафактных товаров, было возбуждено 14 административных дел.

В Подмосковье таможня ежедневно обрабатывает порядка 19 тысяч тонн импортных грузов.

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