РИАМО - 4 июн. Пятого и 6 июня в Подмосковье и Москве ожидаются похолодание и дожди, теплая погода может вернуться в регион только к концу недели, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Изумительное лето, которое у нас было весь май, немного портится. Влияние циклона и связанных с ним холодных фронтов мы ожидаем завтра-послезавтра. Поэтому сегодня на этой неделе, можно сказать, последний теплый день», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в ночь на 5 июня ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет дождь, возможны локальные грозы. Днем также пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, в центре Москвы до 18 градусов.

«Уже со следующей ночи и до выходных будет прохладно. В ночь на среду ожидается плюс 3 - плюс 8, в ночь на четверг плюс 1 - плюс 6, в ночь на пятницу плюс 3 - плюс 8. Только уже в ночь на субботу будет плюс 8 - плюс 13 градусов», - добавил Цыганков.

Днем в Подмосковье и Москве 6 июня будет плюс 11 - плюс 15 градусов, около 13-18 градусов тепла ожидается 7 июня. 8 июня воздух может прогреться до плюс 23 градусов.

По словам синоптика, теплая погода начнет возвращаться в регион к 9 июня.

«Завтра-послезавтра ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду. Дальше он будет затихать. К выходным ожидается северный слабый ветерок», - добавил Цыганков.

Он отметил, что в ближайшие дни температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы.

В понедельник же в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода с прояснениями, максимальная температура воздуха составит 25 градусов.