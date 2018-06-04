РИАМО - 4 июн. Московская областная таможня с начала 2018 года выявила около 200 тысяч единиц контрафактной продукции, было возбуждено 11 дел по фактам незаконного использования товарных знаков, сообщил в интервью РИАМО первый заместитель начальника Московской областной таможни полковник таможенной службы Александр Дуров.

«С начала года в ходе таможенного контроля было выявлено порядка 200 тысяч единиц товаров, маркированных товарными знаками, которые имели признаки нарушения законодательства. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП (незаконное использование средств индивидуализации товаров – ред.). Это значительно больше, чем в прошлом году», - сказал Дуров.

Он уточнил, что в 2017 году сотрудники Московской областной таможни задержали порядка 250 тысяч единиц контрафактных товаров. За весь год было возбуждено 14 административных дел.

«В регионе таможней ежедневно обрабатывается порядка 19 тысяч тонн импортных грузов. Подавляющее большинство ввозимых товаров маркировано товарными знаками, что, так или иначе, формирует риски нарушения прав правообладателей. Таким образом, проблема действительно стоит достаточно остро, и мы работаем над ее решением», - добавил Дуров.

По его словам, учащение попыток ввоза контрафакта в Подмосковье обусловлено привлекательностью схем перемещения и реализации товаров популярных мировых брендов, в результате чего недобросовестные предприниматели извлекают значительные доходы в ущерб интересам правообладателей.

Полную версию интервью читайте здесь >>