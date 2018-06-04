РИАМО - 4 июн. Все гостиницы, принимающие туристов и гостей чемпионата, прошли классификацию и подтвердили качество обслуживания, количество классифицированных гостиниц составляет 1453 объекта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В преддверии чемпионата еще 130 столичных отелей прошли классификацию и подтвердили качество предоставления гостиничных услуг. Больше половины из них – это хостелы. В основном они получили самую низкую категорию – «без звезд», – сообщается на сайте.

Также классификацию прошли две пятизвездочные гостиницы и десять четырехзвездочных. По «три звезды» получили 24 отеля, семь гостиниц удостоились «двух звезд», еще девять оценили на «одну звезду». Категорию «без звезд» присвоили 78 гостиницам и хостелам. Общее количество мест в гостиничном фонде составляет более 200 тысяч мест.

«Прохождение классификации для гостиниц городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года является обязательной процедурой начиная с 1 января 2017 года. В Москве классификацию гостиниц в большинстве случаев проводят организации, аккредитованные Москомспортом. Только классифицированные отели Москвы могут работать легально, принимая в том числе иностранных болельщиков. Всего мы ожидаем приезда порядка 800 тысяч – одного миллиона болельщиков, из которых около 400 тысяч – иностранцы», – рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Классификация нужна, чтобы оценить комфортность каждого отеля по единым федеральным критериям. Гостиницы Москвы сегодня предоставляют достоверную информацию о качестве сервиса и перечне оказываемых услуг. При этом Москомспорт осуществляет постоянный мониторинг их деятельности, не позволяя им приписывать себе лишние звезды.

«Во избежание роста цен на гостиничные номера в столице утверждена максимальная стоимость гостиничного обслуживания на время проведения ЧМ. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Она зависит от звездной категории отеля и типа номера. Например, номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3480 рублей за сутки, в однозвездочных – 6970 рублей, в трехзвездочных – 12 250 рублей», – пояснил Гуляев.

Москомспорт отслеживает данные о ценах на сайтах гостиниц и в системах онлайн-бронирования в интернете, чтобы выявлять отели, завышающие стоимость размещения в номерах. Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушают гостиницы категорий «три звезды» и ниже. За время мониторинга выявлено 78 таких отелей. По всем случаям материалы направлены в Роспотребнадзор, владельцы гостиниц получили предупреждения. В 27 случаях назначены штрафы по статье 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования». Онлайн мониторинг продлится до 15 августа.

«Самая высокая категория гостиниц — «пять звезд». Отелей подобного класса в Москве не так много, всего 35 единиц на 12,8 тысячи номеров. У пятизвездочных гостиниц самые большие по площади номера и самый высокий стандарт обслуживания. В отличие от отелей более низких категорий в отелях «пять звезд» постельное белье меняют ежедневно. Во всех общественных помещениях и номерах есть высокоскоростной интернет. Отели также, в отличие от гостиниц «четыре звезды», оборудованы плавательным бассейном. Зато самый экономный вариант для размещения можно подобрать в отелях «без звезд». Требования к ним предъявляются минимальные», – сообщается на сайте.

Загруженность столичных отелей на период проведения мундиаля в среднем составляет 96%. Туристы также активно бронируют отели Московский области и снимают квартиры в разных районах столицы. По прогнозу, в апартаментах и в квартирах многоквартирных жилых домов в Москве разместятся около 500 тысяч футбольных болельщиков (в основном из регионов России).

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».