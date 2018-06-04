РИАМО - 4 июн. Столицу начали украшать к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, флаги с символикой мундиаля установят возле крупных городских трасс, на городских площадях и вдоль мостов через Москву-реку, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра города.

«Более 2 тысяч приветственных флагов появится на улицах столицы в честь чемпионата мира по футболу. На одной части флагов будет изображен кубок чемпионата мира по футболу и официальный талисман турнира — волк Забивака с мячом, а на другой — городские достопримечательности, такие как памятник Юрию Гагарину и Спасская башня Кремля. Также на полотнищах будут надписи Welcome и «Добро пожаловать», - говорится в сообщении.

Флагами украсят Новоарбатский, Бородинский, Крымский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Большой Каменный, Большой Краснохолмский мосты и Самотечную эстакаду; территорию возле Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов и Комсомольскую площадь, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Талисман чемпионата можно будет увидеть в парке «Зарядье», у Московского зоопарка, у главного входа в парк Горького и на Поклонной горе.

«К чемпионату мира по футболу специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсят город. Флаги разместят по 88 адресам: в центре столицы, на крупных магистралях, площадях и мостах, а также на маршрутах следования от станций метро и остановок общественного транспорта к стадионам и фан-зоне. Из флагов будут составлены композиции от шести до 20 метров в высоту», — рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что на время проведения турнира на домах-книжках №11 и 19 на Новом Арбате включат архитектурно-художественную подсветку и организуют трансляцию тематического видеоролика. Первая трансляция начнется 14 июня в 21:40 и будет продолжаться до полуночи.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».