РИАМО - 4 июн. Элементы навигации метро переведут на английский до конца 2018 года, к концу мая новые указатели и лайтбоксы появились уже на платформах более чем 20 станций, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«К концу 2018 года в Московском метрополитене заменят всю навигацию. Информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях продублируют на английском языке, чтобы в подземке было проще ориентироваться иностранным туристам. На выходах из метро разместят карты местности», - говорится в сообщении.

Как добавляется на сайте, в конце мая навигацию обновили на четырех станциях — «Кропоткинской», «Сретенском бульваре», «Китай-городе» и «Чеховской». Также к чемпионату мира по футболу - 2018 новые указатели и лайтбоксы установят на станциях «Тушинская», «Академическая» и «Университет».

«Обновление навигации в метро началось в 2016 году перед запуском Московского центрального кольца. К маю 2018 года лайтбоксы, указатели и схемы заменили на платформах 23 станций, а также в подуличных переходах и вестибюлях 111 станций», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он добавил, что к концу мая новая навигация появилась еще на четырех станциях. К началу чемпионата мира по футболу — 2018 ее обновят еще на 34 станциях Кольцевой линии и внутри нее, а также на станциях вблизи стадионов «Большая спортивная арена «Лужников» и «Спартак», здесь пройдут матчи чемпионата.

«Навигацию в столичной подземке обновляют с учетом пожеланий горожан. Меняется не только информация на ее элементах: на указателях отмечают социальные объекты, крупные торговые и развлекательные центры, туристические объекты. Оставить свои пожелания по изменению навигации можно в разделе «Обратная связь» единого транспортного портала», - уточняется в сообщении.

Также к чемпионату мира по футболу — 2018 в поездах столичной подземки обновили схемы. На них отображены открывшиеся станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии. Специальными значками отмечены стадион «Спартак» и Большая спортивная арена «Лужников», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на картах есть логотип города-организатора чемпионата мира по футболу — 2018.

«Кассы метро, в которых работают англоговорящие сотрудники, отметят специальными стикерами. Владеющие английским языком кассиры смогут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро. Стикеры с надписью We speak English! наклеят на верхнюю часть кассового окна», - заключается в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».