РИАМО - 4 июн. За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 23 возгорания, в то же время было зафиксировано 15 ДТП, спасли 22 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 23. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 221 человек, 63 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом спасли 22 человека. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.

Так же за сутки зарегистрировано 12 очагов горения сухой травы. Для тушения привлекалось 12 пожарных автоцистерн. По состоянию на 6 часов утра действующих очагов горения сухой травы нет.