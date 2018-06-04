РИАМО - 4 июн. В Подмосковье и Москве ожидается облачная погода с прояснениями, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, атмосферное давление продолжит понижаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 22-24, по области 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40%. Ветер западный, 5-10 метров секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что продолжающееся падение атмосферного давления и его низкий фон станут неблагоприятными факторами для метеозависимых людей.

«Колебания атмосферного давления плохо переносят как гипотоники, так и гипертоники, а также люди с нарушениями сердечного ритма и перенесшие сосудистые катастрофы. Будет ощущаться и недостаток кислорода в воздухе, что может стать причиной недомогания у людей с хронической кислородной недостаточностью», - уточняется в сообщении.

Находящимся в группе риска желательно снизить физические и умственные нагрузки и поддержать себя рекомендованными лечащим доктором лекарственными препаратами.