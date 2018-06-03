РИАМО - 3 июн. На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья в воскресенье был проведен пробный запуск высокотемпературного факела.

На 4 июня запланирована пусконаладка завода по утилизации свалочного газа (официальное название высокотемпературной факельной установки для обезвреживания газа).

Обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температурах в диапазоне 1-1,2 тысячи градусов и времени пребывания газа внутри факела более 0,3 секунды, что обеспечивает полную переработку свалочного газа и соответствует строгим экологическим нормам выбросов. Завод автоматизирован, данные о его работе будут отображаться на дисплее на двух языках: английском и русском.

«Это самое современное оборудование, мы его устанавливали на многих полигонах в Европе. Оно имеет все необходимые сертификаты на экологическую безопасность. После запуска завода никаких запахов от старой карты полигона не будет», - сообщал ранее генеральный директор Multriwell B.V Джек Ваммис.

Ранее на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.