РИАМО - 3 июн. Сборная России по художественной гимнастике досрочно гарантировала себе победу в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав шесть золотых наград из возможных девяти, сообщает Газета.ru.

«В Испании близится к завершению чемпионат Европы по художественной гимнастике, но интриги по поводу победителя уже нет: сборная России завоевала шесть золотых наград и гарантировала себе первое место в медальном зачете еще до конца соревнований», - говорится в сообщении.

Огромный вклад в успех команды внесли юниорки Полина Шматко, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко и Анастасия Смирнова - трое из них стали лучшими в отдельных видах многоборья. Шматко завоевала золото в упражнениях с обручем, Трубникова - с булавами, а Крамаренко взяла сразу две золотые медали - в соревнованиях с мячом и с лентой.

Юные спортсменки не подвели и в командном турнире, где они принимали участие вместе со своими более опытными напарницами по сборной - олимпийскими чемпионками Анастасией Татаревой, Марией Толкачевой и Анастасией Близнюк, а также с Марией Кравцовой, Ксенией Поляковой и Анастасией Шишмаковой.

«В итоге общая сумма составила 151,425 очка, что на десять баллов превысило результат сборной Украины (141,000), которая стала второй, и команды Болгарии (141,000), завоевавшей бронзу», - уточняет издание.