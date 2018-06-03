РИАМО - 3 июн. Пожарные полностью потушили возгорание в здании торгового центра на улице Задорожной в подмосковной Ивантеевке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В воскресенье в 18:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Ивантеевка, улица Задорожная, дом 1а. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение мансарды и обрешетки кровли здания. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, в 19:11 было ликвидировано открытое горение.

«В 20:19 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 13 единиц техники, 40 человек, в том числе от МЧС: четыре единицы техники, 12 человек», - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по указанному адресу в Ивантеевке располагается торговый центр.