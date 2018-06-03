РИАМО - 3 июн. В столице завершилось строительство путепровода через пути Московского центрального кольца, который соединил территорию бывшего завода имени Лихачева с проспектом Андропова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Достроили путепровод через МЦК, который соединил территорию бывшей промзоны ЗИЛ с проспектом Андропова. Его длина - 537 метров. После запуска путепровод возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузит набережные и местную дорожную сеть», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Путепровод через МЦК позволит связать в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо, ТПУ «ЗИЛ», МЦК и станцию метрополитена «Технопарк» с обеспечением новых маршрутов движения общественного транспорта.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.