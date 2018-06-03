РИАМО - 3 июн. Мужчину, подозреваемого в вымогательстве у девушки 500 тысяч рублей, задержали в Москве, злоумышленник шантажировал свою жертву ее интимными фотографиями, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В дежурную часть обратилась 26-летняя жительница столицы. Девушка рассказала, что в интернете она познакомилась с молодым человеком, которому отправила фотографии интимного характера. Мужчина пригрозил, что если девушка не заплатит 500 тысяч рублей, то компрометирующие снимки будут размещены в Сети.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Самокатной улице. Отделом дознания ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 163 «Вымогательство», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.