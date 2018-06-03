РИАМО - 3 июн. Птенцы огарей поселились в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, посетители могут увидеть их на старинном пруду, на канаве у концертного поля и в других водоемах, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Первые птенцы огарей — красных уток — поселились в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». В выводке не менее восьми птенцов.

«По опыту предыдущих лет, первая неделя для утят — самая критичная. Вороны и коты участвуют в жестокой драме естественного отбора. Не всем огарятам суждено выжить, но они очень стараются. В это время родители-утки вообще не спят, охраняя выводок. Иногда, только днем и только в окружении посетителей, огари понимают, что вороны (или коты) не решатся подойти близко, на короткое время встают на одну лапу и засовывают голову под крыло - так они спят. Но только по очереди», - говорится в сообщении.

Красные утки гнездятся на крышах высоких зданий неподалеку от сада. В мае, едва вылупившись, птенцы огарей безбоязненно прыгают с большой высоты, а затем следуют за самкой к близлежащему водоему «Аптекарского огорода».