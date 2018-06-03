РИАМО - 3 июн. В подмосковной Ивантеевке в здании торгового центра на улице Задорожной произошел пожар на площади 150 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

В воскресенье в 18:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Ивантеевка, улица Задорожная, дом 1а. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение мансарды и обрешетки кровли здания.

«В 19:04 - локализация пожара на площади 150 квадратных метров. В 19:11 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - отмечается на сайте.

Для тушения пожара привлекли 13 единиц техники и 40 человек, в том числе от МЧС - четыре единицы техники и 12 человек.

Согласно открытым данным, по указанному адресу в Ивантеевке располагается торговый центр.