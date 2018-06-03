РИАМО - 3 июн. Девять автобусных маршрутов в Москве с 4 июня изменят трассы своего следования из-за работ по благоустройству в районе ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Девять автобусных маршрутов пустят в объезд из-за работ по благоустройству в районе ВДНХ. С 4 июня изменения начнут действовать на автобусах Т13, №№15, 76, 93, 136, 154, 533, 803, 834. На измененных участках автобусы поедут со всеми остановками», - говорится в сообщении.

Автобусы Т13 и №15 после улицы Академика Королева поедут по Останкинскому проезду к конечной остановке «ВДНХ (южная)». Обратно они проследуют по Продольному и 1-му Поперечному проездам, проспекту Мира и Останкинскому проезду, а далее по улице Академика Королева своими маршрутами.

Автобусы №№76 и 803 после 1-й Останкинской улицы в обоих направлениях будут ехать по Останкинскому проезду и проспекту Мира к конечной остановке «Метро «ВДНХ». Посадка будет производиться на нечетной стороне проспекта Мира у поворота на Останкинский проезд.

Кроме этого, автобусы №93 до метро «ВДНХ» поедут по Продольному проезду, обратно — по Останкинскому проезду и проспекту Мира, а далее своим маршрутом.

«Также после 2-го Поперечного проезда на Продольный проезд свернут и автобусы №136. От метро они проследуют по Продольному и 1-му Поперечному проездам, проспекту Мира, а уже далее вернутся на обычный маршрут. Измененный маршрут автобусов №154 в сторону метро пройдет по проспекту Мира и Останкинскому проезду, а в обратном направлении — по Продольному, 1-му и 2-му Поперечным проездам», - подчеркивается в сообщении.

Автобусы №834 в обоих направлениях будут следовать по проспекту Мира и Останкинскому проезду. Остановка «Метро «ВДНХ» для посадки на автобусы №533 переносится на 1-й Поперечный проезд.