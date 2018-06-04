В результате деятельности Московской областной таможни в федеральный бюджет ежедневно поступает около 2 миллиардов рублей. Для усиления эффективности контроля за перемещением товаров в текущем году подмосковная таможня планирует внедрить на своих постах систему видеоконтроля, а также создать единый Центр электронного декларирования. О том, как эти нововведения повлияют на работу таможенной службы, комплектации ее штата молодыми специалистами и мерах по охране интеллектуальной собственности в преддверии чемпионата мира по футболу, в интервью РИАМО рассказал первый заместитель начальника Московской областной таможни полковник таможенной службы Александр Дуров.

- Александр Юрьевич, Московская областная таможня планирует внедрить на своих постах систему видеоконтроля. Расскажите, пожалуйста, что это такое.

- Создаваемая нами система видеоконтроля должна стать частью системы управления рисками, позволяющей осуществлять таможенный контроль избирательно – только в отношении тех партий товаров и участников ВЭД, которые представляют наибольшую опасность в плане наличия вероятности заявления недостоверных сведений при декларировании товаров. Вопрос о полноте и качестве применения мер по минимизации рисков, особенно при таможенном досмотре, стоит достаточно остро. Нам необходим инструмент, с помощью которого мы получим дополнительные возможности для контроля за действиями должностных лиц, непосредственно осуществляющих досмотр. Видеоинформация о совершении таких операций будет передаваться на следующий этап таможенного контроля, в центр оперативного мониторинга и управления рисками, где ее оценят и проанализируют.

- Сколько всего камер планируется использовать в ходе реализации проекта по запуску системы видеоконтроля?

© пресс-служба зампреда правительства МО Дмитрия Пестова

- На этапе тестового запуска планируется использовать около пяти мобильных камер и несколько стационарных. В дальнейшем их количество на 22 постах может составить более 100 штук.

- Как в целом система видеонаблюдения улучшит работу Московской областной таможни?

- Никакое оборудование само по себе не может существовать в отрыве от других механизмов и инструментов общей системы. В частности, система видеоконтроля − это всего лишь один из элементов системы управления рисками. За счет ее внедрения мы рассчитываем повысить эффективность работы системы в целом и степень ответственности тех должностных лиц, которые задействованы на этапе фактического контроля, в частности.

- Уже известно, что система видеоконтроля будет функционировать в рамках Московского областного центра электронного декларирования, который запустят в декабре. Расскажите о работе этого центра.

- В своей деятельности Московская областная таможня руководствуется Комплексной программой развития таможенной службы Российской Федерации на период до 2020 года и Дорожной картой «Совершенствование таможенного администрирования». В соответствии с этими документами мы оптимизируем систему управления, концентрируем объемы декларирования в мощном высокопроизводительном центре электронного декларирования. Сегодня наши таможенные посты загружены неодинаково: на наименее загруженных участках на каждого инспектора в день приходится всего несколько деклараций, а на наиболее загруженных – до 20 деклараций и более. Рассчитываем, что концентрация декларационного массива позволит наиболее эффективно организовать работу должностных лиц: рационально распределить между ними нагрузку и исключить ненужные личные контакты с участниками внешнеэкономической деятельности. Одновременно происходит разделение процесса таможенного контроля товаров на документальный и фактический этапы. Существующая структура таможенных органов, расположенных в Московской области, на современном этапе неоправданна. В этих условиях возникает ряд рисков, в том числе управленческих, когда ответственность за конечный результат таможенного контроля разделяется между двумя звеньями системы. Для того, чтобы минимизировать эти риски в местах фактического контроля, и внедряется видеоконтроль как дополнительный инструмент повышения качества таможенного администрирования.

- Сколько новых сотрудников предполагается принять в этот центр и насколько они будут готовы к работе?

© пресс-служба Московской областной таможни

- Федеральной таможенной службой согласована штатная численность Центра электронного декларирования Московского областного таможенного поста в количестве 332 человек. Из них 300 человек планируется задействовать на этапе регистрации и выпуска деклараций. Они будут работать посменно. Также в структуре Центра электронного декларирования откроются отделы документационного и информационно-технического обеспечения − каждый численностью по десять человек. При этом кадровый костяк Центра электронного декларирования составят наиболее опытные и квалифицированные специалисты, работающие сегодня на таможенных постах. Часть кадрового потенциала при проведении организационно-штатных мероприятий может быть утрачена − кому-то из сотрудников не захочется менять место работы или будет сложно принять новый подход. Поэтому мы подбираем для трудоустройства в таможню выпускников Российской таможенной академии с целью их дальнейшего направления в Центр электронного декларирования.

- Получается, что большинство сотрудников, которые будут работать в Центре электронного декларирования, окажутся молодыми специалистами?

- Предварительный опрос среди наших сотрудников выявил, что около 20% должностных лиц не изъявили желания работать в новом месте. Центр будет располагаться в Москве на улице Радиальной. Большое количество наших сотрудников проживают в Подмосковье, поэтому для них это создает определенные неудобства. Образующийся кадровый пробел мы собираемся восполнить за счет выпускников таможенной академии и других вузов, которые обучались таможенному делу.

- Отразятся ли нововведения в работе таможенной службы на годовом размере перечислений в федеральный бюджет?

- Сегодня Московская областная таможня ежедневно перечисляет в федеральный бюджет порядка 2 миллиардов рублей. Мы подсчитали, что каждый таможенник Московской области ежедневно приносит в казну около 2 миллионов рублей. В этом году перед таможней стоит очень сложная задача по формированию доходной части федерального бюджета. На ее решение оказывают влияние и внешнеэкономическая конъюнктура, и объемы ввозимых товаров, и структура товарооборота, и курс доллара, и покупательская способность населения. Конечно, многое зависит и от нас, в том числе от качества таможенного администрирования. Успешное решение всех задач, стоящих перед таможней, возможно только с использованием всего доступного нам инструментария средств и методов таможенного контроля. При этом мы стремимся к сокращению издержек участников внешнеэкономической деятельности и увеличению скорости совершения таможенных операций, что должно способствовать развитию торговли в целом. Безусловно, нововведения дадут положительный эффект. Однако о том, как они повлияют на собираемость таможенных платежей, говорить еще рано.

- Как остро в настоящее время стоит проблема ввоза контрафактной продукции?

- В регионе таможней ежедневно обрабатывается порядка 19 тысяч тонн импортных грузов. Подавляющее большинство ввозимых товаров маркировано товарными знаками, что, так или иначе, формирует риски нарушения прав правообладателей. Таким образом, проблема действительно стоит достаточно остро, и мы работаем над ее решением. С начала года в ходе таможенного контроля было выявлено порядка 200 тысяч единиц товаров, маркированных товарными знаками, которые имели признаки нарушения законодательства. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по статье 14.10 КоАП. Это значительно больше, чем в прошлом году. В 2017-м задержали порядка 250 тысяч единиц товаров, и за весь год было возбуждено 14 административных дел. К сожалению, тенденция к увеличению количества ввозимых контрафактных товаров сохраняется. Это обусловлено, в том числе, привлекательностью схем перемещения и реализации товаров популярных мировых брендов, в результате чего недобросовестные предприниматели извлекают значительные доходы в ущерб интересам правообладателей.

- Из каких стран чаще всего пытаются ввезти контрафактную продукцию?

- Стоит отметить, что каналы ввоза контрафактных товаров могут быть организованы из различных государств, при этом наиболее часто такие товары к нам поступают из КНР.

- Скоро начнется чемпионат мира по футболу. В связи с этим были ли выявлены попытки ввоза в Московский регион контрафактной продукции с символикой FIFA?

- Фактов ввоза контрафактной продукции с товарным знаком FIFA на сегодняшний день в регионе деятельности Московской областной таможни не зафиксировано. В соответствии с поручениями Федеральной таможенной службы нами усилен контроль за совершением таможенных операций в отношении товаров с официальной символикой чемпионата мира по футболу.