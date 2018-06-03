РИАМО - 3 июн. Полиция проводит проверку по информации из соцучреждения в подмосковной Рузе, откуда мать забрала двоих детей на прогулку и не вернулась к назначенному времени, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер главка МВД России по региону.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что неизвестная женщина похитила двух детей из детдома в Рузе и скрылась на машине.

«Информация о похищении не подтверждается. Мать забрала двоих детей из соцучреждения на прогулку в Рузе, к назначенному времени не вернулась. В настоящий момент проводится проверка», - сказал собеседник агентства.