РИАМО - 3 июн. На предстоящей неделе Москва и Подмосковье переживут очередное полярное вторжение, во время которого погода «отмотает» климатическую пленку на 40 дней назад, в целом начало этого лета в регионе может оказаться таким же холодным и мокрым, как в прошлом году, сообщается на сайте «Метеовести».

В понедельник в Московском регионе сохранится по-летнему теплая и сухая погода, днем воздух успеет в последний раз на неделе прогреться до плюс 23-25 градусов. Однако поздним вечером с приближением атмосферного фронта зарядят интенсивные ливни, во время которых может выпасть до 10-12 миллиметров осадков, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 15 метров в секунду. Это будет сигналом для начала полярного вторжения.

«Во вторник из-за прохождения холодной фронтальной системы прошумят ливни, станет ветрено, а дневная температура понизится почти на 10 градусов. Среда и четверг будут самыми студеными на неделе. По сути, погода отмотает климатическую пленку на 40 дней назад», - говорится в сообщении.

К утру четверга воздух уже будет остывать до плюс 1-6 градусов, а днем температурный максимум составит 11-16 градусов выше нуля, что соответствует норме конца апреля. При этом в четверг ожидается кратковременная «передышка» в дождях.

К следующим выходным погода немного улучшится, но столбики термометров едва ли дотянутся до 20-градусной отметки.

«Такое холодное начало лета (температура на 2,6 градуса ниже нормы) пока в полной мере коррелирует с погодными условиями прошлогоднего июня. Не ожидает ли нас повтор самого мокрого лета - 2017?» - отмечают синоптики.

В прошлом году первая половина лета в Московском регионе была дождливой и прохладной, дважды на столицу и область обрушился сильный ураган.

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