РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска в воскресенье дети взломали замок на чердак 22-этажного дома и играли на крыше, пока их не прогнали жильцы, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В очередной раз в воскресенье жильцы нашего дома №10 на улице Стрельбицкого увидели детей на крыше. Когда поднялись на чердак, увидели, что они взломали замок. Их было около 10 человек, сосед их прогнал, но через час примерно половина из них вернулась и продолжила играть. Мы сообщили в свою УК о сломанном замке», - сказала свидетель.

По ее словам, жильцам снова пришлось прогонять детей с крыши многоэтажки.