РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Житель подмосковного Подольска пожаловался на плачевное состояние спортивной площадки с тренажерами у школы №21 в районе Ново-Сырово, местные власти пообещали отремонтировать спортплощадку в июне, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что у тренажеров во дворе школы №21 в районе Ново-Сырово на улице Быковской, 9 поломаны сиденья, подножки, частично отсутствуют заглушки, обеспечивающие безопасность, краска облезла, очень сильно износились пластиковые и резиновые элементы. При этом площадка с тренажерами очень популярна у местных жителей всех возрастов.

«Работы по ремонту уличных тренажеров и искусственного покрытия вратарской зоны футбольного поля стадиона школы №21 проведут в течение июня 2018 года», - ответила на жалобу председатель комитета образования администрации городского округа Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.