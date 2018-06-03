РИАМО - 3 июн. Неизвестный напал на прохожего на северо-востоке столицы, он отнял у мужчины сумку с 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 2 июня в 13:15 в ОМВД от мужчины 1973 года рождения поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Советской Армии, дом 7.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 1 июня примерно в 14:40 по указанному адресу неизвестный нанес удар кулаком в голову заявителю, открыто похитил сумку, в которой находились принадлежащие последнему денежные средства в сумме 1,2 миллиона рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж».