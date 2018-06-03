РИАМО - 3 июн. Неизвестный украл автомобиль Mazda стоимостью 1 миллион рублей от дома в Ленинском районе Подмосковья, возбуждено уголовно дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Второго июня в 09:31 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о том, что с 21:00 1 июня до 08:10 2 июня от дома заявителя в Ленинском районе неизвестный похитил его автомашину Mazda 3 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 1 миллион рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.