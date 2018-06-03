РИАМО - 3 июн. Полицейские задержали двоих грузчиков столичного аэропорта «Шереметьево», подозреваемых в краже 11 тысяч долларов США из багажа пассажира рейса Лондон - Москва, сообщается на сайте МВД России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту «Шереметьево» были установлены и задержаны два грузчика 1988 и 1982 годов рождения, которые осуществляли разгрузку багажа рейса Лондон - Москва и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в дежурную часть управления на транспорте МВД России по ЦФО поступила информация о том, что в УМВД России по городу Калининграду с заявлением о пропаже денежных средств на сумму 11 тысяч долларов США обратился гражданин Великобритании.

Мужчина прибыл из Лондона в Москву, далее из аэропорта «Шереметьево» вылетел в Калининград. По прибытии в аэропорт «Храброво» он получил багаж и направился в гостиницу, где и обнаружил пропажу денежных средств из чемодана.

«В настоящее время следственным отделом Западного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), проводятся следственные мероприятия. Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу», - добавила Волк.

По информации некоторых СМИ, грузчики обокрали экс-нападающего «Арсенала» и сборной Нигерии по футболу Нванкво Кану.