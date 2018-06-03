РИАМО - 3 июн. Неизвестные напали на мужчину в столичном Митинском лесопарке, пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа доставлен в медучреждение, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Второго июня в 16:42 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 12:44 из травмпункта по адресу: улица Большая Полянка, дом 22 нарядом скорой помощи неработающего мужчины 1975 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибленной раной затылочной области. Мужчина был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Со слов пострадавшего, в ночь с 1 на 2 июня в Митинском лесопарке неизвестные нанесли ему телесные повреждения, похитили 10 тысяч рублей и скрылись, уточнил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в 19:05 пострадавший самовольно покинул медучреждение.