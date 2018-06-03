РИАМО - 3 июн. Безработного мужчину с проникающей колото-резаной раной груди доставили из квартиры на улице Полбина в столице в медучреждение, по данному факту проводят проверку, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Второго июня в 21:18 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 21:03 из квартиры по адресу: улица Полбина, 60 нарядом скорой помощи неработающего мужчины 1968 года рождения с диагнозом: проникающая колото-резаная рана передней поверхности грудной клетки слева. Мужчина был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту следователь проводит проверку.