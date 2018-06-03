РИАМО - 3 июн. Пожарные ликвидировали возгорание кабеля на строительной площадке около станции «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщается на сайте главка МЧС России по столице.

В воскресенье в 16:32 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о задымлении в северном вестибюле станции метро «Маяковская». Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Происходило загорание изоляции кабеля в кабель-канале на строительной площадке возле метро.

«В 18:14 загорание ликвидировано. На месте работает лаборатория Главного управления МЧС России по городу Москве - проведен мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте загорания на предмет превышения ПДК: превышений не зафиксировано», - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены 31 единица техники и 115 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.