РИАМО - 3 июн. Вечером в воскресенье в Московской области ожидаются грозы и усиление ветра до 12-17 метров в секунду, жителям стоит быть аккуратными на улице, сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 3 июня в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре и грозе спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения «01», с мобильного – «101».

Ранее главк МЧС России по столице предупредил москвичей о грозе с порывистым ветром вечером в воскресенье.