РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В подмосковных Люберцах демонтировали два неправомерно размещенных торговых объекта в мае, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В мае на территории округа Люберцы было демонтировано два неправомерно размещенных торговых объекта. С начала года демонтированы девять объектов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжаются работы по приведению в соответствие нестационарных торговых объектов к утвержденному архитектурно-дизайнерскому решению. В настоящее время новому облику соответствует 216 объектов из 227, входящих в схему размещения НТО.