РИАМО - 3 июн. Вечером в воскресенье в Москве ожидается гроза, дождь и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте главка МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 3 июня в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре и грозе спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае происшествий следует звонить по телефону «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: 8 (495) 637-22-22.