РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В систему-112 городского округа Люберцы Подмосковья от жителей с начала 2018 года поступило свыше 183 тысяч обращений, большинство звонков касалось вызова скорой помощи, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В систему-112 горокруга Люберцы с начала 2018 года поступило 183 976 обращений. Из них в мае - 28 879 обращений», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 52% звонков касались вызова скорой медпомощи. Еще 23% - вызовов полиции и ГИБДД, и 5% - вызовов пожарных.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействованы более 3,5 тысяч специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.