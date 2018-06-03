РИАМО - 3 июн. Спускаемый аппарат с МКС успешно приземлился на Землю, в нем прибыли российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавты Скотт Тингл и Норишиге Канаи, сообщается на сайте Центра управления полетами.

«Третьего июня 2018 года члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-07» и экспедиций МКС-54/55 благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом JAXA Норишиге Канаи совершил посадку в казахстанской степи в 15:39:42», - говорится в сообщении.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее. Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-54/55 составила 168 суток.

«За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-54 и МКС-55, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями», - заключается на сайте.