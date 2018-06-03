РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В летнем кинотеатре парка имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске должны были показать 19 мая фильм «Большой», но сеанс перенесли из-за погодных условия на неопределенное время, в воскресенье приняли решение показать его 9 июня, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Фильм «Большой», который не смогли показать в летнем кинотеатре парка имени Талалихина 19 мая по погодным условиям, покажут в ближайшую субботу, 9 июня, начало сеанса в 21:00», - сказал собеседник.

По его словам, 2 июня также не смогли показать мультфильм «Снежная королева 3: огонь и лед» по техническим причинам, поэтому показали мультфильм «Смешарики: дежавю». Парк и компания «Мособлкино» принесли свои извинения и обещали показать мультфильм на другом сеансе этим летом.

По сценарию фильма «Большой», юную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую из маленького шахтерского городка заметил бывший артист балета Потоцкий и прочил ей будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница. Превращение в приму потребует полного самоотречения.



Сценарий фильма создавался несколько лет, а съемочный процесс занял 80 дней и проходил в Минске, Кировске и Москве - на исторической сцене Большого театра. На съемочной площадке были задействованы 70 профессиональных артистов балета, для которых подготовили более 500 костюмов. Постановкой танцев занимался хореограф Олег Глушков, художник по костюмам Александр Осипов. Первоначальная версия фильма длилась три часа. Впоследствии режиссер перемонтировал картину, сократив ее на треть.